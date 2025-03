Inter vence Atalanta (2-0) e abre 3 pontos de vantagem sobre Napoli; Juve é goleada

Talvez desconcentrado devido a uma longa interrupção para permitir a evacuação de um espectador que havia desmaiado na arquibancada, a Atalanta acabou sendo surpreendida por um escanteio cobrado pelo brasileiro Carlos Augusto (54').

Com o ímpeto de Thuram, em grande fase apesar dos problemas no tornozelo nas últimas semanas, a Inter fez 2 a 0 graças ao capitão Lautaro Martínez (88'), logo após a expulsão de Ederson, zagueiro da 'Dea'.

A Inter pode desfrutar o domingo: a nove rodadas do final, deixa o adversário do dia seis pontos atrás e o Napoli com três a menos.

"Mostramos personalidade e autoridade. Estou muito orgulhoso da minha equipe", disse o treinador da Inter, Simone Inzaghi.

O Napoli desperdiçou uma grande oportunidade de somar os três pontos diante de uma equipe que obteve três vitórias e onze empates em 29 jogos disputados.

O Nápoles teve a melhor oportunidade do jogo para marcar, mas o chute do belga Romelu Lukaku quase no intervalo foi defendido pelo goleiro local, Ionut Radu, antes de cruzar a linha de gol.