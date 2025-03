Papa Francisco reconhece que passa por 'período de provação' no hospital

As demonstrações de apoio prosseguem, com orações em todo o mundo. O primeiro papa latino-americano reiterou neste domingo seu agradecimento às pessoas que rezam por sua saúde e à equipe médica que o atende.

Na entrada do hospital, diante de uma estátua do papa João Paulo II, dezenas de crianças aguardaram o momento do Angelus com balões amarelos e brancos, as cores do Vaticano, e gritaram "Papa Francisco, Papa Francisco".

"Olha o papa ali", grita um menino de um grupo "escoteiro" católico, apontando para uma das janelas do hospital. "Não acredito que seja ele", responde o líder do seu grupo.

"Trazer as crianças aqui é como apresentar uma janela para uma etapa mais ampla da vida cristã", explicou à AFP Valerio Santoboni, de 23 anos, cujo grupo de "escoteiro"s de Roma apresentou os desenhos que as crianças, com idades entre 5 e 7 anos, fizeram para o pontífice.

"Obrigado, queridas crianças! O Papa ama vocês e espera sempre encontrá-las. Continuemos a rezar pela paz, especialmente nos países feridos pela guerra: a martirizada Ucrânia, Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão e República Democrática do Congo", acrescentou o pontífice na mensagem do Angelus.

