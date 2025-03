Trump propõe que EUA assuma controle de usinas nucleares ucranianas

Zelensky detalhou que, na conversa, só se falou de "uma central, que está sob ocupação russa", ou seja, a usina nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste.

Por parte de Washington, pelo menos aparentemente, o tom foi claramente suavizado em comparação com a hostilidade aberta com que o presidente ucraniano foi recebido recentemente por Trump na Casa Branca.

"Hoje não senti nenhuma pressão. Isso é um fato", declarou Zelensky aos jornalistas. Em mensagem na rede X, ele classificou a conversa de "positiva, bastante substancial e franca".

Um comunicado oficial americano insiste em que Zelensky, acusado de ingratidão por alguns funcionários, "agradeceu" a Trump várias vezes por seu trabalho.

"Acabo de ter uma conversa muito boa com o presidente da Ucrânia [...] Grande parte dela se baseou na conversa de ontem com o presidente Vladimir Putin para alinhar as demandas e necessidades da Rússia e da Ucrânia. Está tudo muito bem encaminhado", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

O telefonema aconteceu pouco depois de Rússia e Ucrânia anunciarem que haviam feito uma troca envolvendo 175 prisioneiros de guerra de cada lado.