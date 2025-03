Licença de Eduardo teve trapalhada e PL com medo de fama de fujão

Erro escondeu 1ª gravação

Deputados do PL ouvidos pelo UOL afirmam que não sabiam do pedido de licença do mandato. O irmão e senador Flávio Bolsonaro tem o mesmo discurso. Apesar de haver postagens da família de Eduardo nos Estados Unidos desde o começo do mês, nas primeiras repercussões, parlamentares se mostravam surpresos e faziam avaliações receosas do impacto da decisão.

A situação ficou mais confusa por causa de uma trapalhada. O primeiro vídeo postado no canal de Eduardo Bolsonaro no YouTube subiu à meia-noite de terça-feira. Ele passou despercebido porque ficou escondido no canal de Eduardo Bolsonaro no YouTube.

Em vez de aparecer na página de abertura, a gravação entrou numa playlist. A situação foi percebida pelo assessor de um deputado do PL durante a manhã.

Ele estranhou a audiência do vídeo. O canal do deputado tem quase 1,5 milhão de inscritos e havia pouco mais de cem visualizações mesmo com uma revelação bombástica. A postagem foi retirada do ar.

A gravação sobre o pedido de licença voltou ao ar às 11h45 com um final diferente do original. O vídeo que ficou conhecido termina com Eduardo Bolsonaro anunciando o deputado Zucco (PL-RS) como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara.