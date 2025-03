Trump muda decoração do Salão Oval, que ganha brilhos e ouro

"O presidente Trump interpreta muito bem o papel de Donald Trump", destacou Peter Loge, diretor da escola de mídia da Universidade George Washington. "O espetáculo é o importante. Parte dele é a ostentação. Seria surpreendente se Trump não transformasse o Salão Oval em um estúdio de TV que refletisse a sua marca."

- Retratos -

Por trás da mudança também há uma mensagem política. O Salão Oval é um símbolo do poder americano, cenário de entrevistas coletivas e de reuniões com líderes estrangeiros exibidas na TV. Por isso, não foi por acaso a inclusão do presidente do século XIX, James Polk, à galeria de retratos presidenciais.

Sob o mandato de Polk, seu 11º presidente, os Estados Unidos viveram seu maior período de expansão territorial, o que representa uma mensagem, no momento em que Trump alarma seus aliados ao reivindicar o Canal do Panamá e falar abertamente sobre a possibilidade de anexar a Groenlândia e assumir o controle da Faixa de Gaza.

- Biden -

Cada presidente dá um toque pessoal ao Salão Oval, e o contraste entre o republicano e seu antecessor democrata Joe Biden não poderia ser maior.