Parlamento alemão aprova definitivamente plano maciço de investimentos

O Bundesrat, a Câmara Alta do Parlamento alemão, aprovou, nesta sexta-feira (21), o plano maciço de investimentos do futuro chefe de Governo, o conservador Friedrich Merz, que busca rearmar e modernizar o país.

O plano, de centenas de bilhões de dólares e que exige mudar as estritas normas de limite da dívida da Constituição alemã, foi aprovado por uma maioria de dois terços dos 53 votos do Bundesrat, que representa as regiões.

Na terça-feira, o projeto já havia obtido aprovação dos deputados do Bundestag, a Câmara Baixa.