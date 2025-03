Vini Jr enfim decide na Seleção, que segue sob pressão

O gol nos acréscimos que deu a vitória ao Brasil sobre a Colômbia por 2 a 1 evitou uma crise na Seleção, mas os três pontos contra a equipe adversária não neutralizaram as críticas ao time de Dorival Júnior. A alegria não foi completa para Vinícius Júnior na noite em que foi herói.

O chute de fora da área que entrou no canto esquerdo do goleiro colombiano Camilo Vargas mostrou a força que tantas vezes faltou ao craque do Real Madrid com a camisa do Brasil.

Na noite de quinta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o ganhador do prêmio The Best de 2024 finalmente sorriu com a 'Amarelinha': marcou o gol da vitória que levou o Brasil da quinta para a segunda colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.