Prefeito opositor do presidente é preso em meio a protestos multitudinários na Turquia

"Seguiremos lutando", assegurou Ercan Basal, um psicólogo de 53 anos, na capital, Ancara, instando o governo a "reverter este erro".

Erdogan, que está no poder há mais de duas décadas - a princípio como primeiro-ministro e depois como presidente - prometeu, por sua vez, não ceder ao "terror da rua".

Imamoglu se tornou a pedra no sapato do chefe de Estado, quando arrebatou a prefeitura de Istambul do partido do presidente em 2019.

O AKP, Partido da Justiça e do Desenvolvimento, ao qual pertence o presidente, se manteve no poder na capital econômica do país por 25 anos.

fo-rba/bg/mg/sag/meb/hgs/mb/mvv

© Agence France-Presse