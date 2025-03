Ucrânia e EUA têm nova reunião em Riad sobre a trégua com a Rússia

Representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos participaram nesta terça-feira (25) de uma nova rodada de diálogo em Riad sobre uma trégua parcial no conflito entre Moscou e Kiev promovida por Donald Trump.

A reunião ocorreu um dia após um encontro entre representantes de Washington e Moscou na capital saudita, depois do qual não houve nenhum anúncio sobre uma pausa das hostilidades.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cujo esforço de aproximação com seu homólogo russo, Vladimir Putin, modificou o tabuleiro internacional, pretende acabar com o conflito iniciado com a ofensiva da Rússia em fevereiro de 2022.