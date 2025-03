Ataque com explosivos de guerrilheiros deixa 19 feridos na Colômbia

Um ataque com explosivos de dissidentes da extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) contra uma delegacia de polícia no sudoeste da Colômbia deixou pelo menos 19 feridos, entre eles um agente, informaram as autoridades.

Os rebeldes, que rejeitaram o histórico acordo de paz de 2016 com o Estado e se afastaram das negociações com o governo de Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da história do país, impõem um regime de violência em seus redutos, onde as plantações de coca são abundantes.

O atentado ocorreu por volta das 14h20 locais (16h em Brasília), quando os rebeldes acionaram uma carga explosiva em uma motocicleta no município de Piendamó, no departamento de Cauca, informou o ministro da Defesa Pedro Sánchez na rede social X.