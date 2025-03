Campeão do Mundial de Clubes poderá receber mais de R$ 700 milhões

O campeão do novo Mundial de Clubes, que será disputado de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos, poderá receber até US$ 125 milhões (R$ 712,3 milhões na cotação atual), anunciou a Fifa nesta quarta-feira (26).

A entidade, que já havia anunciado no início de março uma premiação global de US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões) para o novo formato do Mundial, detalhou a distribuição das quantias para as 32 equipes participantes: US$ 475 milhões (R$ 2,7 bilhões) distribuídos de acordo com o desempenho esportivo e US$ 525 milhões (R$ 2,9 bilhões) pela participação.

Somando todas as premiações por resultados ao longo da competição, assim como pela participação, o clube vencedor do torneio poderá arrecadar até US$ 125 milhões.