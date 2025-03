Os outros ex-presidentes brasileiros que tiveram problemas com a Justiça

O Supremo Tribunal Federal (STF) tornou nesta quarta-feira (26) Jair Bolsonaro o primeiro ex-presidente réu por tentativa de golpe de Estado desde o retorno da democracia, embora vários de seus antecessores também tenham enfrentado a Justiça, a maioria por corrupção.

Desde o fim da ditadura militar (1964-1985), quatro dos sete ocupantes do Palácio do Planalto antes do ex-presidente Bolsonaro (2019-2022) foram condenados, presos ou destituídos.

- Fernando Collor de Mello (1990-1992) -

Primeiro presidente eleito por voto direto após a ditadura, Collor renunciou na metade do seu mandato, depois que o Congresso iniciou um processo de impeachment contra ele por corrupção passiva.