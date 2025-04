Console Switch 2 estará disponível em 5 de junho, anuncia a Nintendo

Em especial, o Switch 2 contará com uma tela maior, comandos desmontáveis e magnéticos, que poderão ser usados como um mouse e uma função chamada "Game Chat", que permitirá conversar com outros jogadores ao vivo.

O dispositivo também terá uma memória interna mais potente e ventilador integrado, detalhou a Nintendo durante um vídeo assistido por quase 4 milhões de pessoas.

Entre os jogos disponíveis em seu lançamento estarão "Mario Kart World", desenvolvido exclusivamente para o Switch 2, mas também títulos como "Split Fiction", "Elden Ring" e "Hogwarts Legacy (O Legado de Hogwarts)".

Com mais de 75 milhões de exemplares vendidos do Wii U e do Switch, "Mario Kart 8" é, de fato, o segundo jogo mais vendido da história da empresa, aproximando-se do recorde estabelecido pelo "Wii Sports" (82 milhões).

No entanto, este novo console não representa uma revolução para a Nintendo, como foi o caso, em 2006, com a detecção de movimentos introduzida pelo Wii, ou em menor medida com o GamePad, o comando-tablet do Wii U, em 2012.

- "Rendimento melhor" -

"Acredito que o que (os jogadores) mais querem é simplesmente um rendimento melhor", assegurou Hideki Yasuda, analista da empresa japonesa Toyo Securities.