Bolsas prosseguem em queda após anúncio de tarifas de Trump

As Bolsas na Ásia e na Europa ampliaram as perdas nesta sexta-feira (4), após o anúncio de Donald Trump de novas tarifas que aumentam o temor de uma guerra comercial em larga escala com risco de recessão e inflação.

As tarifas anunciadas por Trump, mais significativas do que o esperado, abalaram os mercados na quinta-feira. Wall Street registrou as perdas mais expressivas desde os primeiros dias da pandemia de covid-19 e o dólar sofreu uma desvalorização.

Na Ásia, os investidores seguiram com a venda em larga escala de suas ações. Tóquio fechou em queda de 2,75%, com perdas expressivas no setor automotivo: a Toyota perdeu mais de 4%, enquanto Nissan e Honda registraram baixas de mais de 5%.