Israel revisa balanço de mortos no festival Nova, em 7 de outubro de 2023

A investigação revelou que a polícia determinou o encerramento do festival às 06h35, apenas seis minutos depois de o Hamas ter disparado milhares de foguetes de Gaza, ao mesmo tempo que lançava o ataque contra as comunidades do sul de Israel.

O relatório conclui que os combatentes de Hamas não planejavam atacar o festival inicialmente, mas acabaram desviando do caminho para Netivot, cidade mais ao norte à qual nunca chegaram.

A maioria dos presentes conseguiu escapar antes que um grupo com cerca de 110 milicianos chegasse ao lugar, por volta de 8h20, indicou o Exército.

Os primeiros soldados enviados para resgatar o público do festival chegaram exatamente às 11h20, segundo a investigação.

"Não tem nada de novo. Já sabíamos que tinham fracassado", declarou à AFP um familiar, que não quis ser identificado.

O balanço final do massacre no festival é de 378 mortos, sendo 344 civis.