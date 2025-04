Modelo original de "E.T.: O Extraterrestre" fica sem comprador em leilão

Desenhada e criada em 1981, a figura foi protagonista da memorável "cena do armário", na qual E.T. se esconde entre bichos de pelúcia.

Ela pertence à coleção pessoal do famoso artista italiano vencedor do Oscar e é um dos três modelos de E.T. utilizados nas filmagens do clássico de ficção científica de 1982 de Steven Spielberg, um dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos.

Em 2022, um autômato de metal que representava E.T., e que também foi utilizado durante as filmagens, foi vendido por 2,56 milhões de dólares (R$ 14,35 milhões, na cotação atual) em um leilão da casa de subastas americana Julien's.

