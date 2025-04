Principal assessor comercial de Trump baixa a temperatura de confronto com Musk

Peter Navarro, um dos principais assessores comerciais de Donald Trump, insistiu neste domingo (13) que "está tudo bem" com Elon Musk, depois que o colega assessor da Casa Branca e dono da Tesla, SpaceX e X o chamou de "idiota".

Musk liderou os severos cortes de gastos públicos iniciados pelo presidente dos EUA, mas entrou em conflito com Navarro por causa da guerra tarifária que ele ajudou Trump a gestar.

Navarro é "um verdadeiro idiota" e "mais burro do que um saco de tijolos", publicou o homem mais rico do mundo em sua rede social X na semana passada, durante uma discussão sobre as peças automotivas dos EUA usadas nos veículos da Tesla.