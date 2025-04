OMC: tarifas dos EUA podem reduzir o volume do comércio global de mercadorias em 1% este ano

A enxurrada de tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode levar a uma contração de quase 1% do volume do comércio global de mercadorias este ano, alertou a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, nesta quinta-feira (3).

"Embora a situação esteja evoluindo rapidamente, as nossas estimativas iniciais sugerem que essas medidas, juntamente com aquelas impostas desde o início do ano, podem levar a uma contração geral de cerca de 1% nos volumes do comércio mundial de mercadorias neste ano", disse a chefe da Organização Mundial do Comércio (OMC) em um comunicado.

A economista nigeriana afirmou que isso representa uma "revisão para baixo de quase quatro pontos percentuais em relação às suas estimativas anteriores".