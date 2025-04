Atalanta sofre, diante da Lazio, 3ª derrota seguida e fica longe do 'Scudetto'

A Atalanta perdeu em casa por 1 a 0 para a Lazio, neste domingo (6), pela 31ª rodada da Serie A, e somou assim a terceira derrota consecutiva que afasta a equipe de Bérgamo da briga pelo 'Scudetto'.

Derrotada nas últimas semanas pela Inter de Milão (2-0) e pela Fiorentina (1-0), a equipe comandada pelo técnico Gian Piero Gasperini foi derrotada desta vez com um gol de Gustav Isaksen no início do segundo tempo (54') para os romanos.

A 'Dea' mantém neste momento o terceiro lugar na tabela, mas pode ficar fora do pódio se o Bologna, que está em grande fase (4º com 56 pontos), derrotar o Napoli (2º com 64) na segunda-feira no encerramento da rodada.