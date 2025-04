Netanyahu deixa a Hungria rumo a Washington

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deixou a Hungria neste domingo (6) com destino a Washington, onde discutirá as tarifas com o presidente Donald Trump.

Espera-se que Netanyahu tente convencer Trump a retirar seu plano de impor uma tarifa média de 17% sobre as importações de Israel, de acordo com a mídia local Axios.

Além da guerra comercial do republicano, os dois líderes discutirão a situação na Faixa de Gaza, onde a possibilidade de um novo cessar-fogo parece distante após a intensificação dos ataques no território palestino nas últimas semanas.