Conmebol pede para que Copa do Mundo-2030 seja disputada com 64 seleções

O congresso, que foi realizado por videoconferência, contou com a participação do presidente da Fifa, Gianni Infantino, que destacou "o marco excepcional" que será a Copa do Mundo para celebrar os 100 anos do futebol organizado.

"Que [a Copa] seja disputada [nesse ano] em todas as partes é a nossa festa", enfatizou Domínguez.

- Crescimento "sem precedentes" -

O presidente da Conmebol afirmou que o futebol sul-americano "está mais forte e unido do que nunca". "A era do poder nas mãos de grupos econômicos e de dirigentes que estavam de costas para o futebol ficou para trás", assegurou.

Com essa frase, Domínguez aludiu ao passado recente, no qual vários dirigentes de peso do futebol sul-americano foram processados nos Estados Unidos por atos de corrupção, no megaescândalo que o mundo conheceu como "Fifa-Gate".

"Conseguimos um crescimento sem precedentes", destacou o mandatário da Confederação Sul-Americana de Futebol.