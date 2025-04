ONU alerta que cortes de ajuda dos EUA ameaçam milhões de afegãos com crise de fome

- Situação crítica interna -

Desde a chegada ao poder dos talibãs em 2021, após a retirada das forças internacionais, o Afeganistão foi isolado diplomaticamente.

Nenhum país reconheceu o governo talibã e o país ficou excluído de acordos de desenvolvimento econômico.

A ajuda humanitária que ainda chega é mínima e se limita a cobrir emergências. A isso se soma uma situação interna crítica, já que o país enfrenta uma combinação de crise humanitária, econômica e climática.

Números alarmantes revelam que 10% das crianças menores de cinco anos sofrem de desnutrição aguda e 45% apresentam atraso no crescimento, entre as taxas mais altas do mundo.

A ONU estima que 22,9 milhões de afegãos precisarão de assistência este ano.