Ao menos 21 mortos após ataque com mísseis russos na cidade ucraniana de Sumy

Pelo menos 21 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas em um ataque com mísseis russos neste domingo (13), no centro da cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, informaram os serviços de emergência e autoridades.

"A Rússia atingiu o centro da cidade com mísseis balísticos. Justamente quando havia muita gente nas ruas", disseram os socorristas nas redes sociais, relatando 21 mortos.

O Ministério do Interior relatou 83 feridos, sete deles crianças.