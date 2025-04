Rede que vendia felinos exóticos na internet é desmantelada na Espanha

A Guarda Civil espanhola anunciou, nesta segunda-feira (14), que recuperou 19 felinos e prendeu duas pessoas durante uma operação para desmantelar uma rede que vendia animais exóticos pela internet, incluindo espécies protegidas, como tigres brancos e pumas.

O casal, preso na ilha de Mallorca, criava felinos como caracais (linces-do-deserto) e leopardos-nebulosos, assim como espécies híbridas obtidas pelo cruzamento com gatos domésticos, informou a Guarda Civil em um comunicado.

No total, as autoridades apreenderam um lince africano, conhecido por suas longas orelhas com tufos, dois leopardos-nebulosos e 16 felinos híbridos. Estes animais eram oferecidos on-line, segundo o comunicado.