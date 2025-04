Cristãos da Cisjordânia, entre o medo e a piedade dias antes da Páscoa

Alguns reúnem os que irão à procissão, outros preparam bolos para a data e o coral ensaia... faltam alguns dias para a Páscoa e a maioria dos 5.000 habitantes - em sua maioria cristãos - se mobiliza em Zababade, no norte da Cisjordânia ocupada.

No entanto, o tema de todas as conversas não é a ressurreição de Cristo, que estão prestes a celebrar, nem o que poderão comer depois de 40 dias de jejum, senão a guerra, que parece se aproximar desse pequeno enclave de casas, rodeado por montanhas.

"Outro dia o Exército entrou em Jenin", a cidade mais próxima do povoado, conta Janet Ghanam, uma vizinha de 57 anos. "As famílias corriam para buscar os seus filhos na escola. Há um medo constante. Você vai para a cama com ele e acorda com ele", diz ela.