Bombardeios israelenses deixam dois mortos no sul do Líbano

Duas pessoas morreram em bombardeios israelenses no sul do Líbano nesta sexta-feira (18), informou o Ministério da Saúde libanês, e o Exército israelense disse ter "eliminado" dois combatentes do Hezbollah na região.

O Exército israelense prossegue com seus bombardeios ao Líbano, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 27 de novembro, após dois meses de guerra contra o Hezbollah.

As tropas israelenses dizem que atacam combatentes e infraestruturas pertencentes ao movimento islamista libanês apoiado pelo Irã.