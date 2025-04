Secretário do Tesouro dos EUA espera desescalada em guerra comercial com China

O enfrentamento comercial entre Estados Unidos e China não é sustentável, por isso a guerra entre as duas potências vai sofrer uma desescalada, disse o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, nesta terça-feira (22).

As palavras do secretário chegam no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu que vai reduzir "substancialmente" as tarifas de muitos produtos chineses.

Em evento organizado pela entidade financeira JPMorgan Chase, Bessent assegurou que as tarifas impostas entre as duas principais economias mundiais representam um embargo comercial 'de facto', mas que espera uma desescalada neste conflito bilateral.