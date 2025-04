Nenhum governo pode impedir a 'revolução' energética, diz Guterres em cúpula com Lula

Nenhum governo "pode parar a revolução da energia limpa", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, nesta quarta-feira (23), no final de uma cúpula virtual sobre o clima, enquanto os Estados Unidos voltam a priorizar as energias fósseis.

"Nenhum grupo ou governo pode impedir a revolução da energia limpa. A ciência está do nosso lado e a economia mudou", disse Guterres a repórteres no final da cúpula, organizada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo país sediará a COP30 em novembro, em Belém do Pará.

Embora ele não tenha mencionado nenhum país específico, seus comentários foram feitos no momento em que o presidente americano, Donald Trump, retirou novamente os Estados Unidos do acordo climático de Paris e prometeu "impulsionar" a extração de carvão nos Estados Unidos e priorizar os combustíveis fósseis de forma generalizada.