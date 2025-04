Celtic é tetracampeão escocês e iguala Rangers em número de títulos

O Celtic venceu o Campeonato Escocês pela quarta temporada consecutiva após derrotar o Dundee United por 5 a 0 neste sábado (26), garantindo assim o 55º título de sua história.

Com quatro rodadas restantes, o time comandado pelo técnico Brendan Rodgers tem 84 pontos e não pode mais ser alcançado pelo seu arquirrival, o Rangers, que está em segundo lugar.

Com esta conquista, os dois clubes estão agora empatados com 55 títulos do Campeonato Escocês cada um.