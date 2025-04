Sabalenka vence Mertens e vai às oitavas do WTA 1000 de Madri

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka venceu a belga Elise Mertens (N.26) de virada por 3-6, 6-2 e 6-1 neste domingo (27) e se classificou para as oitavas de final do WTA 1000 de Madri.

Foi a décima vitória de Sabalenka sobre Mertens em 12 duelos.

Depois de perder o primeiro set, "eu apenas tentei jogar ponto após ponto, encontrar o ritmo no meu saque e no fundo da quadra", declarou a três vezes campeã de torneios do Grand Slam.