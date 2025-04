Amazon lança seus primeiros satélites de internet para rivalizar com Starklink

O Projeto Kuiper, uma subsidiária da Amazon ? a gigante do comércio eletrônico fundado pelo bilionário Jeff Bezos ? está com anos de atraso em relação ao Starlink, a extensa rede de satélites de internet da SpaceX que deu a Musk um peso no tabuleiro geopolítico ao fornecer internet em áreas remotas do planeta.

O projeto custou a Bezos 10 bilhões de dólares (R$ 56,67 bilhões). A empresa planeja lançar 3.200 satélites na órbita terrestre baixa ? a região do espaço situada a até 1.900 quilômetros de altitude ? com a expectativa de entrar em operação até o fim deste ano.

O preço ainda não foi revelado, mas a Amazon prometeu que será de baixo custo.

"O Atlas V está a caminho da órbita para levar esses 27 satélites Kuiper, colocá-los em rota e realmente iniciar essa nova era de conectividade à internet", disse Caleb Weiss, da ULA.

- Constelação em expansão -

Com o lançamento de segunda-feira, a Amazon se junta formalmente a um campo lotado e em rápido crescimento, que inclui não apenas a Starlink, mas também outros concorrentes emergentes na corrida pelo fornecimento de internet via satélite.