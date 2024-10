Surto de Marburg em Ruanda já matou 11 pessoas

Centro de Controle

No domingo (29), o Centro de Controle e Prevenção de Doenças no continente africano (Africa CDC, na sigla em inglês) enviou à Ruanda uma equipe de especialistas para auxiliar nos esforços de resposta ao Marburg. A entidade trabalha ainda com autoridades sanitárias de países fronteiriços, como Burundi, Uganda, Tanzânia e República Democrática do Congo.

"O Ministério da Saúde de Ruanda pede à população que permaneça vigilante e que reforce as medidas preventivas, garantindo a higiene, lavando as mãos com sabão, higienizando as mãos e tomando todas as medidas de precaução necessárias quando em contato com outros indivíduos", destacou o Africa CDC.

A entidade ressaltou que, como não há vacina ou tratamento específico para a infecção por Marburg, medicações para conter os sintomas devem ser iniciadas de forma imediata em qualquer caso suspeito. "Os mesmos protocolos de prevenção e controle de infecção utilizados para outros quadros de febre hemorrágica, como na infecção por Ebola, devem ser adotados", recomenda a África CDC.