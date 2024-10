Dia das Crianças na Flip: Sesc propõe mais histórias e menos telas

A Companhia Costurando Histórias é um coletivo de artistas em atuação há 25 anos. Eles visitam escolas, recebem turmas de crianças em unidades do Sesc e participam de feiras literárias. Com mais de 60 tapetes, eles costumam adequar o repertório nos espetáculos de acordo com a faixa etária. Hoje (12), Dia das Crianças, o cenário é sobre o 'Mapa de Pindorama', nome dado pelos povos tupis-guaranis à região que hoje é o Brasil.

"A partir do mapa vamos trazer contos e lendas do Brasil. Apresentar histórias dos povos originários, lendas populares, monstros do folclore. Fizemos um pacote que visita as regiões do Brasil, os biomas, a fauna. Tudo é representado no tapete", diz Fossaluza.

Programação

Para os pais e outros responsáveis, estão previstas rodas de conversa com o tema "Telas e seus impactos na infância". Paralelamente, crianças e adolescentes vão poder participar de outras atividades, como a Maratona de Histórias, que apresenta contos de diferentes tradições do Brasil e do mundo.