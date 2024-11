Flamengo goleia Botafogo e conquista Brasileirão Feminino Sub-20

? Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) November 15, 2024

Logo no início da etapa final o Flamengo chegou ao terceiro em pênalti bem cobrado pela zagueira Núbia. Aos 22 minutos Kaylane acertou passe em profundidade para Mariana, que avançou com muita liberdade até a área, onde bateu colocado na saída da goleira Zanella para marcar pela segunda vez na partida.

Aos 29 minutos as Meninas da Gávea chegaram ao quinto gol, quando Barraca cobrou falta da intermediária e a goleira Zanella aceitou após ser enganada pelo quique da bola. Porém, mesmo com uma vantagem tão elástica, o Flamengo continuou no ataque e marcou em mais duas oportunidades, já nos acréscimos, graças ao faro de gol da centroavante Pimenta.