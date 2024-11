CPB inicia votação do Atleta da Galera do Prêmio Paralímpicos

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou que teve início, nesta terça-feira (26), o período de votação popular para a escolha do Atleta da Galera da 13ª edição do Prêmio Paralímpicos, que será entregue no dia 12 de dezembro em cerimônia realizada na casa de shows Tokio Marine Hall, em São Paulo.

Os cinco concorrentes para receber o troféu de Atleta da Galera são Emerson Ernesto (goalball), Gabriel Araújo (natação), Jerusa Geber (atletismo), Giovanna Boscolo (atletismo) e Raíssa Machado (atletismo). Todos foram indicados após uma eleição feita entre os colaboradores do CPB, o Conselho de Atletas do Comitê, jornalistas e patrocinadores (Loterias Caixa e Braskem). O público pode participar da votação NESTE LINK.

Além do Atleta da Galera, o Prêmio Paralímpicos entregará os troféus Aldo Miccolis, Personalidade Paralímpica, Prêmio Caixa, Memória Paralímpica, Melhor Técnico Individual, Melhor Técnico Coletivo, Prêmio Braskem, Atleta Revelação, Melhor Atleta Masculino e Melhor Atleta Feminino.