Mulher ilhada em carro se desespera no interior de SP: 'Salva nossa vida'

Uma passageira de um veículo ilhado após o deslizamento de taludes em uma rodovia de Santa Maria da Serra, no interior de São Paulo, registrou em vídeo o momento de desespero que viveu quando o veículo em que estava começou a ser invadido por uma enxurrada, no último sábado (21).

O que aconteceu

Gravação mostra inundação atingindo o capô e entrando pelas saídas de ar do carro. "Salva a nossa vida, senhor, tenha misericórdia", diz ela, aos prantos, ao lado de outro passageiro, que também é ouvido pedindo ajuda.

Deslizamentos e erosões no asfalto ocorreram em trecho de serra entre Torrinha e Santa Maria da Serra (SP), após chuvas intensas do último fim de semana. Segundo a Defesa Civil de Santa Maria da Serra, por volta das 14 horas de sábado, "ocorreu uma enxurrada seguida de deslizamento de talude sobre a pista" na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), no km 236, sentido Torrinha (SP).