Museu Nacional é declarado patrimônio imaterial do Rio de Janeiro

Até ser atingido por um incêndio de grandes proporções em 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional era o maior museu de história natural da América Latina. A instituição abrigava um acervo com mais de 20 milhões de peças, e cerca de 80% delas foram consumidas pelo fogo.

Segundo o governo do estado do Rio, o título dado à instituição não impede a realização de obras, reformas e outras intervenções. O museu está em processo de reconstrução e se prepara para voltar a receber visitantes no Palácio Paço de São Cristóvão em 2026. Enquanto isso, realiza atividades culturais, como exposições voltadas para a visitação escolar.