Hoje é Dia: Tom Jobim, Catulo de Paula e Dia do Forró são destaques

09

Nascimento do ator e cineasta estadunidense John Cassavetes (95 anos) - considerado como o "pai do cinema independente dos Estados Unidos", tornou-se uma referência no seu país por conta do seu estilo autoral

Morte do radialista jornalista e político paulista Luiz Carlos Alborghetti (15 anos)

Nascimento da atriz britânica Judi Dench (90 anos) - vencedora de prêmios expressivos como Oscar e BAFTA

Morte da assistente social paulista Eunice Weaver (55 anos) - dedicou-se ao cuidado dos hansenianos, com atuação pioneira na oferta de educação aos filhos de pessoas com hanseníase. Representou o Brasil em inúmeros congressos internacionais sobre o tema, foi a primeira mulher a receber, no país, a Ordem Nacional do Mérito, no grau de Comendador, e a primeira pessoa, na América do Sul, a receber o troféu Damien-Dutton

Bill Clinton propõe a criação da ALCA (Área de Livre Comércio das Américas) durante a Cúpula das Américas, em Miami (30 anos)

Dia Internacional de Comemoração e Dignidade das Vítimas de Genocídio e Prevenção deste Crime - data é reconhecida pela ONU

Dia Internacional de Luta contra a Corrupção - comemoração instituída pela ONU na Resolução A/RES/58 / 4 de 31 de outubro de 2003, para marcar a data da assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção que foi firmada por mais de 110 países em 9 de dezembro de 2003 na cidade mexicana de Mérida, e que foi ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 348 de 18 de maio de 2005 e promulgada para os brasileiros pelo Decreto Executivo nº 5.687 de 31 de Janeiro de 2006

A estudante da UNB Maria Cláudia Siqueira Del'Isola desaparece após sair de casa para a faculdade. Três dias depois a polícia encontrou seu corpo enterrado na sua própria casa. Ela foi vítima do caseiro Bernardinho do Espírito Santo Filho (20 anos)