Mais de 120 kg de pasta base de cocaína são apreendidas no Rio

Em uma ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes da Polícia Federal prenderam dois homens que transportavam 120 quilos de pasta base de cocaína, na Rodovia Presidente Dutra, no município de Piraí, no sul fluminense. A dupla transportava a droga de São Paulo para uma facção criminosa no Rio de Janeiro.

Os homens estavam em dois veículos, e os 120 kg de pasta base de cocaína estavam escondidos em um fundo falso no assoalho, bem como no interior do painel multimídia de um dos veículos.

A pasta seria distribuída em uma comunidade dominada por uma facção criminosa. De acordo com os policiais, o preparo da pasta base de cocaína daria para obter mais de 200 quilos de cocaína pura.