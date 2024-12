Como Olaf Scholz se tornou tão impopular na Alemanha

Para Scholz, a vitória de 2021 foi o ponto alto de uma longa carreira política. Ele ingressou no SPD ainda na escola, em 1975. Antes de ser eleito ao Bundestag (Parlamento), em 1998, dirigiu seu próprio escritório de advocacia em Hamburgo, foi ministro do Interior de Hamburgo e ministro do Trabalho na primeira "grande coalizão" entre SPD e CDU/CSU na era da chanceler Angela Merkel.

Depois disso, Scholz governou a cidade-estado de Hamburgo por muitos anos. "Quem pede liderança de mim, a recebe", disse em 2011, ao assumir o cargo. Em 2018, voltou a Berlim como ministro das Finanças, de novo sob Merkel.

Entre 2002 e 2004, Scholz foi secretário-geral do SPD durante o governo do chanceler Gerhard Schröder. Foi nesse período que o jornal Die Zeit cunhou o termo "Scholzomat" para descrever seu estilo impassível e linguagem tecnocrática, como uma máquina programada para defender as políticas do governo sem demonstrar emoção.

Nos anos seguintes, Scholz não conseguiu se livrar da imagem de burocrata monótono e sem carisma. Ele se define como um pragmático orientado por fatos que evita sensacionalismos, falando apenas o necessário enquanto trabalha de forma discreta e eficiente – de certa forma, um estilo parecido ao de Merkel, sua antecessora no cargo que, à época, era popular entre o eleitorado.

Essa estratégia funcionou bem durante o mandato como ministro das Finanças, especialmente quando Scholz liberou rapidamente bilhões de euros em auxílio para empresas afetadas pelos lockdowns na pandemia de Covid-19.

Mas o social-democrata não percebeu que o trabalho de chanceler demanda muito mais comunicação. Scholz manteve o silêncio durante as maiores crises e errou o tom várias vezes, exalando arrogância e falta de carisma. Mas mesmo que muitos de seus apoiadores tenham apelado a ele para que mude seu estilo – fale mais, seja mais acessível, demonstre mais emoções –, Scholz tem se recusado a se adaptar, tornando-se alvo de críticas.