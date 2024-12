Hoje é Dia: semana da festa de Réveillon tem Dia do Domínio Público

Também em 1º de janeiro, celebramos o Dia do Domínio Público, data importante para a promoção da cultura e do conhecimento. A data marca o fim, a depender das regras de cada país, da necessidade de se pagar direitos autorais para a utilização de obras artísticas. Em 2017, a Agência Brasil explicou algumas destas regras. Em 2019, o Repórter Brasil (da TV Brasil) falou sobre a entrada das obras de Monteiro Lobato à lista do Domínio Público.

Um pouco antes, ainda em 2024, celebramos os 60 anos de fundação do Banco Central do Brasil. Foi em 31 de dezembro de 1964 que o Bacen foi criado. Um pouco da história da instituição foi contada em uma edição de 2012 do Conhecendo Museus:

Para fechar as datas comemorativas da semana, temos o Dia Mundial do Braille, celebrado em 4 de janeiro. A data, que homenageia o sistema de leitura e escrita desenvolvido por Louis Braille, foi tema de uma matéria da Agência Brasil no ano passado e do Repórter Brasil em 2018 (quando a data foi celebrada pela primeira vez):