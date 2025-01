Prêmio de Fernanda Torres une Brasil, diz diretora de Festival do Rio

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também elogiou a atuação da atriz "Fernanda Torres, parabéns pelo Globo de Ouro! Que alegria ver seu talento sendo reconhecido no mundo todo! Você é motivo de orgulho pra cultura brasileira e pra todos nós. Essa conquista é mais que merecida e reforça o quanto sua arte é gigante. Que momento maravilhoso!", disse também no Instagram.

Homenagem

Em outubro de 2024, logo após o término da programação, o Festival do Rio fez uma sessão especial do filme para homenagear as duas atrizes e o diretor e para destacar a importância de Ainda Estou Aqui. Ilda Santiago contou que até aquele momento nunca tinha ocorrido uma sessão especial após o fim do festival.

"O filme tem uma relevância para o Brasil como história como percepção do que é o país, do que a gente quer que justifique isso, e era também uma forma de ter as atrizes e todo elenco junto. A dona Fernanda está obviamente viajando menos, então, foi uma deferência também às Fernandas e ao Walter, fazer essa sessão especial e não me arrependo nem um pouco de ter aberto essa exceção, da gente ter feito este esforço de realmente poder ter o filme dentro do escopo do Festival do Rio, por tudo que ele está mostrando o que é. É sempre mais fácil de dizer depois que o sucesso já está acontecendo, o mais importante é poder perceber que existe alguma coisa especial e esse filme, de fato, tem alguma coisa especial, tem algo que fala com o momento do país e que fala com todos nós brasileiros e brasileiras", afirmou.