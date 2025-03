Museu do Jardim Botânico do Rio celebra Mata Atlântica em exposição

"A natureza inspira também as tradições culturais. A humanidade é tão rica e diversa culturalmente porque a natureza é rica e diversa. A gente tem natureza como grande inspiração", diz Daniela Alfonsi.

A segunda parte da exposição é um vídeo que traz o histórico da ocupação da Mata Atlântica, narrado pela atriz Dira Paes.

Já o terceiro ambiente é um convite à mudança. O espaço traz exemplos de projetos e ações voltados para a preservação e restauração do bioma. Ali também os visitantes poderão plantar uma semente de uma planta nativa da Mata Atlântica. As sementes são de árvores do próprio Jardim Botânico. As plantas que germinarem serão destinadas a projetos de reflorestamento.

"Você só consegue proteger aquilo que você conhece. E a gente tem uma educação muito fraca ainda. Por que você ensina para uma criança o nome de vários animais que nem pertencem a nossa fauna? Você sabe identificar uma zebra, um leão, um elefante, mas você não sabe identificar um ipê, um jacarandá, uma sumaúma", ressalta Alfonsi.

Desafios

Em uma das paredes da mostra está a provocação: "Restaurar 15% de sua área poderia evitar 60% das extinções de espécies previstas e sequestrar 30% do carbono do planeta. O que podemos fazer?" Os efeitos do desmatamento são muitos. Em 2024, oito dos dez municípios mais afetados por desastres climáticos estão em áreas de Mata Atlântica.