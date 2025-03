Bolsonaro, Eduardo nos EUA, "touca de um bebê sem cabeça" e fuga do "Mito"

Cunha Bueno, um dos defensores do ex-presidente, participou da live comemorativa dos 70 anos do cliente, na presença do senador Flávio Bolsonaro e com a participação remota de Eduardo, e todos meteram bronca, claro!, no processo em curso no Supremo. Não esperava que falasse bem, é evidente, mas é sempre um momento um tantinho constrangedor para o direito quando um advogado resolve fazer proselitismo no Youtube, em parceria com o fujão.

Dado o conjunto da obra — fuga, "live", denúncia à OAB de suposto cerceamento do direito de defesa —, é evidente que estamos diante de uma construção que busca recobrir o julgamento com o manto de uma suposta ilegitimidade. "Ah, tudo se faz em tempo recorde..." Pois é. A PF indiciou Lula no caso do tal tríplex no dia 26 de agosto de 2016. No dia 14 de setembro, três semanas depois, os procuradores da Lava Jato apresentaram a denúncia contra o petista (episódio vil do "powerpoint", lembram?), aceita por Sergio Moro seis dias depois, em 20 de setembro daquele ano. O então juiz condenou Lula no dia 12 de julho de 2017. Foram 11 meses entre o indiciamento feito pela PF e a condenação. No mesmo ritmo, o destino de Bolsonaro estará selado em outubro. Faço essas contas apenas para ilustrar. O que me importa é saber se há arbitrariedade no processo, como, por exemplo, conluio entre procuradores e juiz ou condenação sem prova. Volto ao ponto.

"Será que Bolsonaro sabia que Eduardo decidira se mandar?" Vou ter de responder com uma outra indagação: "Como não saber?" Não fosse assim, seria Eduardo o chefe, e mau chefe, do clã, não o Jair. Essa conversa, como disse o poeta, "é oca como a touca de um bebê sem cabeça"...

Mantida a decisão do ainda deputado, que hoje se articula com membros da extrema direita trumpista para que os EUA, imaginem só!, "punam o Brasil", é claro que estamos diante de uma possibilidade bem mais concreta do que em qualquer tempo de que Bolsonaro decida fugir do país para não cumprir a possível pena imposta por um tribunal cuja legitimidade nem pai nem filho reconhecem.

Eis aí outro elemento realmente ímpar nestes tempos estranhos. Os advogados encarregados de fazer a defesa técnica — e um deles, incrivelmente, participa de "live" com proselitismo contra o tribunal e contra urna eletrônica, além, claro!, de ajudar a vender capacetes... — operam num ambiente de depredação da reputação do STF, que só teria um modo de se redimir: absolvendo os réus, especialmente "o" réu.

É claro que Bolsonaro sabia de tudo e que se trata de uma estratégia. Nem ele nem ninguém me contaram isso nem em "on" nem em "off", hipótese em que, aí sim, eu teria de desconfiar.