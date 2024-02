Abu Dhabi se prepara para sediar a corrida inaugural da série de campeonatos do Campeonato Mundial de Triatlo 2024

Juntamente com as corridas de elite, milhares de triatletas, ciclistas e corredores de grupos etários e juniores participarão das corridas comunitárias. Aclamado como o maior e mais inclusivo evento de triatlo do Oriente Médio, a programação conta com quinze categorias diferentes de corridas comunitárias, atendendo a todas as idades, habilidades e níveis de condicionamento físico, e inclui corridas dedicadas a atletas determinados. As corridas comunitárias de corrida e ciclismo de disciplina única, que oferecem aos corredores e ciclistas a chance de fazer parte desse evento global de triatlo, são adições novas ao evento, que promete ser uma combinação de dois dias de competição de elite e participação da comunidade de base.

Aref Alawani, secretário-geral do Conselho de Esportes de Abu Dhabi, disse que, dando início à temporada de 2024, a realização do campeonato, enquanto os atletas de elite se preparam para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris, reafirma ainda mais a posição de Abu Dhabi como um destino líder para grandes eventos esportivos globais e internacionais. "Também estamos ansiosos para receber nossos atletas da comunidade, que viajam de toda a região, de volta para mais competições em março. A inclusão de eventos de corrida e ciclismo de disciplina única neste ano, juntamente com os eventos de triatlo, torna esse maravilhoso fim de semana mais acessível do que nunca. Incentivo todos a dar uma olhada nas categorias de corrida e ver como podem participar", afirmou.

Os organizadores também revelaram o novo design visualmente marcante da medalha do WTC 2024. A medalha exclusiva de 2024 incorpora o contorno da icônica pista de corrida de F1 do Circuito Yas Marina, bem como o "globo" do World Triathlon - três elementos de vértice que representam os nove pontos de equilíbrio dinâmico que todos os triatletas compartilham: Natação-Ciclismo-Corrida; Mente-Corpo-Alma e Terra-Ar-Água.