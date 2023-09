Liberdade terá ruas fechadas para carros aos domingos; veja vias afetadas

Assim como já acontece com a Avenida Paulista, um outro cartão-postal de São Paulo terá as ruas fechadas para carros - e aberta para pedestres - aos domingos. A partir do próximo dia 1º, o bairro da Liberdade, importante polo cultural da região central da cidade, passará a integrar o Programa Ruas Abertas, anunciou nesta sexta-feira, 22, a Prefeitura de São Paulo.

Segundo a pasta, quatro vias públicas do bairro ficarão abertas exclusivamente para a circulação de pedestres das 9h às 20h aos domingos. São elas: Rua dos Estudantes (entre a Av. da Liberdade e Rua da Glória), Rua dos Aflitos, Rua Américo de Campos (trecho entre a Rua Galvão Bueno e a Rua da Glória) e Rua Galvão Bueno (trecho entre a Rua Américo de Campos e a Praça da Liberdade).

"Foi um processo realmente feito de perto, com as pessoas, que vai aumentar em 174% o espaço disponível para pedestres na região", disse o assessor da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, Pedro Fernandes, que destacou a participação de comerciantes e moradores do bairro.