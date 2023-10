Bairros da zona oeste de SP voltam a registrar queda de energia nesta quarta-feira

Para falar com a Enel

Quem tiver problemas com fornecimento de energia pode entrar em contato diretamente com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo. O telefone é o 0800 72 72 120. Também é possível falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196.

Para deficientes auditivos, o telefone é o 0800 77 28 626. Salve também a 'Elena' nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela consegue ajudar a registrar falta de luz, solicitar segunda via, consultar débitos e também tirar dúvidas sobre outros serviços.