MPTCU pede investigação sobre eventuais desvios de recursos para prevenção de tragédias no RS

Segundo o procurador, "aliado à baixa execução orçamentária dos recursos federais destinados ao combate dos desastres naturais, pode estar ocorrendo de os Estados membros e municípios não estarem fazendo o uso adequado e regular das transferências financeiras a eles destinados para obras e serviços".

Além do pedido de apuração, Furtado solicita a criação de uma força-tarefa do TCU com outros tribunais de conta de Estado e municípios para verificar "a efetividade do uso dado aos recursos públicos destinados aos Estados normalmente afligidos por tragédias ambientais".

Ele também pede a verificação da existência de emendas no orçamento para a emergência climática no Rio Grande do Sul e quer a checagem de "em que medida a redução da área de preservação ambiental voltada para a agricultura pode ter tido impacto na trágica situação do RS".