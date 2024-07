G20 Brasil: Baku será momento da verdade, diz ministro do Azerbaijão sobre COP 29

O ministro das Finanças do Azerbaijão, Samir Sharifov, destacou nesta quarta-feira, 24, que, na COP de Dubai, foi enfatizada a urgência de fortalecimento dos esforços globais por meio de finanças climáticas e adoção de uma nova nota coletiva. "Esse elemento tem dominado as negociações ao longo do ano", disse, durante o evento "COP28-G20 Brazil Finance Track Event: Tornando o financiamento sustentável disponível e acessível", que ocorre em um hotel na orla de Copacabana, no Rio, às margens das reuniões do grupo das 20 maiores economias do globo (G20). Participam do evento os ministros brasileiros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente e mudança do Clima, Marina Silva.

Sharifov salientou que ainda há o objetivo de bater as metas do acordo de Paris. "Baku será momento da verdade", disse em referência à capital do país que receberá o evento sobre clima. Ele enfatizou que os países em desenvolvimento terão destaque nas discussões, mas que é preciso aumentar a captação de recursos privadas para diminuir os impactos climáticos.

"Iremos sugerir, na presidência da COP 29, maior engajamento com a força tarefa e presidência do G20 para encontrar saídas e soluções para todos os bancos multilaterais e de desenvolvimento para trabalhar com todos os ministros do G20."