Soja: Coreia do Sul testará variedades não transgênicas do Cerrado, diz Embrapa

São Paulo, 25/07 - A Embrapa Cerrados assinou com a Korea Agro-Trade Center São Paulo, empresa da Coreia do Sul, memorando de entendimento para uma parceria que visa a oferecer ao país asiático cultivares de soja não-transgênica com bom desempenho para fabricação de produtos alimentícios. "Neste primeiro momento, enviamos grãos de soja de cinco cultivares desenvolvidas pela Embrapa Cerrados para serem testados na Coreia do Sul. São materiais ricos em proteína, o que é importante para essas indústrias alimentícias. A partir de testes de processamento dos alimentos, podemos melhorar esses materiais até conseguirmos uma cultivar que atenda essa demanda", disse em nota o chefe-geral da Embrapa Cerrados, Sebastião Pedro. O principal produto para os coreanos é o tofu, queijo vegetal feito a partir do leite de soja, e também missô, pasta fermentada de grãos, e bebidas que têm como base a oleaginosa.Segundo Pedro, a parceria visa identificar cultivares de soja convencional com genética da Embrapa desenvolvida para cultivo no Cerrado que atendam os padrões de consumo da população sul-coreana. Hoje, de acordo com a diretora da Korea Agro-Trade Center São Paulo, Young Jung, mais de 80% da soja consumida em seu país provém dos Estados Unidos. Atualmente, a Coreia do Sul importa 180 mil toneladas de soja convencional, sendo 60% usadas para produção de tofu. A empresa de Jung atua em diversos países com exportação de alimentos para a Coreia do Sul. Conforme a nota, o objetivo, com essa parceria, é diversificar os fornecedores de soja para produção de tofu, visando à segurança alimentar de seu país.